Que tal pegar uma trilha?

Pessoas com deficiência que têm interesse em conhecer parques ou unidades de conservação podem participar de passeios e atravessar trilhas em vários locais em SP. Uma lista elaborada pela Fundação Florestal mostra todos os espaços estaduais inclusivos.

Os passeios são feitos com acompanhamento de monitores especializados e uma cadeira criada especificamente para uso em áreas de difícil acesso.

Estão na relação os parques do Jaraguá, Serra do Mar, Ilha do Cardoso, Nascentes do Paranapanema, Caverna do Diabo, Prelado, Ilha Bela, Campina do Encantado, Furnas do Bom Jesus, Itinguçu, Rio Turvo, Vassununga, Carlos Botelho, Morro do Diabo e Ilha Anchieta.

Essas unidades já contam com três cadeiras do modelo ‘Julietti’, desenvolvida pela Montanha Para Todos.

Todas as informações sobre os parques estão na página ingressosparquespaulistas.com.br.

A venda ou reserva de ingressos é feito pelo email ingressoonline@fflorestal.sp.gov.br.

O trabalho faz parte do projeto Trilha Acessível, que integra o Programa Cidade Acessível, coordenado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os monitores são capacitados pela ONG Inclusão Radical.