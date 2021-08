Quem vai bancar as notícias sobre a diversidade?

A reação é sempre de surpresa quando explico que o meu trabalho aqui no blog Vencer Limites não tem remuneração. Há um contrato com o Estadão que prevê repasse de percentual do ‘lucro’ obtido com a soma de acessos e anúncios, mas esse valor é muito pequeno, praticamente simbólico.

Essa explicação sempre gera uma pergunta: por que eu não saio do Estadão e torno o Vencer Limites independente? A resposta é simples, mas não parece óbvia para a maioria: eu não consigo bancar esse trabalho sozinho.

Fazer parte da estrutura do Estadão me livra de todos os custos com hospedagem, infraestrutura, tecnologia, design, segurança digital, atualizações de ferramentas e, fundamental, garante credibilidade e abre portas para pautas importantes, além de ampliar muito a visibilidade das informações que publico, dar voz em alto volume para gente sempre ignorada pela sociedade, obter respostas e ações rápidas de autoridades e do poder público, denunciar todo tipo de desrespeito e divulgar essas notícias com real poder de transformação.

Recentemente, a mãe de uma criança com deficiência me procurou para denunciar descaso da escola com seu filho, mas bastou ligar para a unidade e informar que a reportagem estava em produção para essa mãe conseguir a atenção e as respostas que procurava há um longo tempo. Não destaco esse exemplo com prepotência ou arrogância, mas para mostrar a função do blog.

Já fiz esse cálculo e qualquer ganho menor do R$ 10 mil impossibilita a sobrevivência da página e a continuidade do meu trabalho. No caso específico do Vencer Limites, isso inclui as soluções de inteligência artificial para acessibilidade. O blog tem Audima, EqualWeb e Hand Talk, no formato de cortesia. Pagar por essa tecnologia seria impossível.

Essa, certamente, é a mesma realidade de outros blogueiros no Estadão, na Folha, no G1 e em qualquer grande portal de notícias. No caso da cobertura sobre a diversidade, principalmente sobre o universo da pessoa com deficiência, eu e meu amigo Jairo Marques, do blog Assim Como Você, na Folha/UOL, somos privilegiados, seguimos em frente e produzimos informações diariamente porque estamos acoplados a uma estrutura sustentável, que pode manter nossos blogs funcionando, mesmo se essas páginas renderem somente uns trocados.

Não é o caso de veículos importantes, que produzem conteúdo muito relevante. Cito a Revista D+, Universo da Inclusão, Portal Acesse, Jornalista Inclusivo, Deficiência Em Foco e tantos outros que surgem e desaparecem porque não há patrocinadores.

O Sistema Reação, liderado por Rodrigo Rosso – criador também de eventos como as feiras REATECH e MOBILITY SHOW – é um exemplo dessa luta, mas é essencial ressaltar que tudo isso permanece vivo porque Rodrigo é muito mais do que um jornalista, é um empreendedor de alta competência, visionário e de habilidade comercial difícil de igualar.

Comecei a expor essa situação para empresários e executivos há pouco tempo, nas chamadas ‘reuniões informais’. Todos afirmam desconhecer e jamais terem avaliado esse cenário, o que só comprova minhas afirmações. Também faço esse relato para líderes de instituições dedicadas à inclusão, que também existem porque têm patrocinadores.

E exponho uma contradição: sou muito procurado por todas as grandes corporações que se apresentam como inclusivas, que têm projetos para promoção da diversidade, para oferecer pautas exclusivas – que eu publico porque essa é a proposta do Vencer Limites -, mas nenhuma delas investe em patrocínio ou anúncio no blog ou em qualquer outro veículo desse setor, na grande imprensa ou na mídia independente.

Já escutei de executivos que as notícias publicadas nas páginas ‘setoristas’ são muito importantes, mas as ações comerciais só interessam às empresas no varejo. Quem pode explicar essa incoerência são os profissionais de marketing. Se eu soubesse a resposta, já estaria ganhando bastante dinheiro.

O problema não é somente a sobrevivência dos blogueiros, dos jornalistas independentes. A cobertura da grande imprensa sobre a diversidade, principalmente sobre o universo da pessoa com deficiência, ainda está repleta de preconceitos, estereótipos, estigmas, tem pouquíssimos representantes desses mundos. As grandes redações incorrem no erro padrão de supor terem um pré-conhecimento a respeito de algo que desconhecem totalmente. E produzem reportagens com base nessa suposição, acreditando realmente que estão divulgando alguma novidade.

Há casos de ótimas reportagens, mas é exceção.

O resultado é a reconstrução constante da redoma de invisibilidade que cobre a diversidade, além da reprodução de discursos vazios, sem reflexos práticos no dia a dia.

O blog Vencer Limites completa nove anos em setembro, com mais de 1.500 reportagens publicadas, todas feitas por mim, e segue em frente.

São comuns as opiniões sobre o que eu “TENHO QUE” fazer.

“Você tem que compartilhar nas redes sociais”. Eu faço isso desde o primeiro dia, no Facebook (12 mil seguidores), Instagram (5,3 mil seguidores), Twitter (600 seguidores) e LinkedIn (menos de 100 seguidores).

“Você tem que criar um canal no YouTube e publicar vídeos”. Tenho e faço isso.

“Você tem que fazer lives“. Eu faço, no Instagram, o programa Vencer Limites Em Ação, toda terça-feira, às 19h. Estreio um programa semelhante no YouTube em breve.

“Você tem que fazer consultoria”. Já faço, mas ninguém oferece pagamento. Sempre pedem uma reunião para ‘trocar ideias’, mas jamais aceitaram quando pedi remuneração.

“Você tem que fazer palestras”. Durante um ano (antes da pandemia), mantive parceria com a ATA Palestras, do Thales de Azevedo Leite, uma das maiores agências de palestrantes do Brasil. Nesse período, não conseguimos fazer nenhuma palestra remunerada. Tem muita gente ganhando uma boa grana nessa área, mas com apresentações sempre sobre superação (argh!).

Eu costumo responder a essas afinações com uma pergunta: “você já leu meu blog?”. Invariavelmente, a resposta é não.

Então, eu devolvo a opinião. “Você TEM QUE ler meu blog”. E o silêncio domina a conversa.

