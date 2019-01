“Regulamentar a Lei Brasileira de Inclusão é prioridade”, diz Damares Alves

A regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015) como um todo é uma das prioridades do governo de Jair Bolsonaro, garante a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves.

Faz parte do MDH a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, comandada pela professora Priscilla Gaspar, que ainda não assumiu oficialmente o cargo.

Em entrevista ao #blogVencerLimites, Damares Alves destaca as metas de sua gestão, faz uma análise das atuais políticas públicas voltadas a essa população e afirma que vai atuar em conjuntos com outros ministérios.

Vale destacar que a ministra recebeu, no final do ano passado, o Manifesto em Prol do Direito à Vida Inclusiva da Pessoa com Deficiência, documento elaborado pela Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Além disso, no dia 19 de outubro de 2018, Jair Bolsonaro, ainda candidato à Presidência da República, assinou uma carta compromisso redigida pelo Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência (CRPD) e recebeu uma lista de demandas dos cidadãos com deficiência.

“O Brasil tem, nos últimos anos, avançado na promoção dos direitos das pessoas com deficiência por meio de políticas públicas que buscam valorizar a pessoa como cidadã, respeitando suas características e especificidades”, diz a ministra. “As medidas caritativas e assistencialistas tiveram que ser revistas e modificadas, para dar lugar ao protagonismo das pessoas com deficiência na condução dos assuntos que lhes dizem respeito no campo público”.

De acordo com Damares Alves, os espaços públicos e de uso coletivo não poderiam mais ser excludentes. “A acessibilidade ao meio físico, ao transporte, à comunicação e à informação deveria ser provida a fim de garantir que todos, sem exceção, pudessem fruir de seus direitos com equiparação de oportunidades”, ressalta.

A ministra celebra a edição de decretos na temática da pessoa com deficiência, desde a aprovação da LBI, como a acessibilidade em edificações multifamiliares; o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte; dormitórios acessíveis em empreendimentos de hospedagem existentes e a aplicação do desenho universal em novos estabelecimentos; e sobre a reserva de espaços e assentos em teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares para pessoas com deficiência.

Outro ponto destacado por Damares, ainda na gestão anterior do MDH, é a criação do Curso de Introdução à Língua Brasileira de Sinais (Libras), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), na modalidade EaD (Educação a Distância).

Voltado a servidores públicos e cidadãos em geral, o curso foi desenvolvido para difundir o conhecimento sobre Libras. No ano passado, mais de 30 mil inscrições foram registradas e aproximadamente oito mil pessoas se formaram. Ainda há sete mil em curso.

“Foi elaborada a minuta de decreto para modernizar o atendimento à pessoa surda ou com deficiência auditiva no poder público por meio de uma Central de Intermediação de Libras Web, que já em fase de assinatura”, diz.

O fortalecimento de políticas para a comunidade surda é uma das principais metas de Michelle Bolsonaro, que é professora de Libras. O tema ganhou destaque na cerimônia de posse, no dia 1º de janeiro, quando a primeira-dama fez um discurso em sinais.

AÇÃO CONJUNTA – Com a extinção da SECADI/MEC (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão) e a criação da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, há um hiato no que diz respeito às propostas para estudantes com deficiência e o ministério da Educação ainda não apresentou novas diretrizes nesse sentido.

Sobre esse tema, Damares Alves garante que o MDH e a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência atuam em conjunto com o MEC. “A proposta está em fase de formulação”, afirma a ministra.

NAÇÕES UNIDAS – Questionada pelo #blogVencerLimites sobre a permanência do Brasil na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU), Damares é categórica. “Não há intenção do governo de abandonar essa convenção”.

A ministra também comentou a situação atual do plano Viver sem Limite, executado entre 2011 e 2014 para implementar novas iniciativas e intensificar ações. “Muitas eram desenvolvidas anteriormente pelo governo federal em benefício da pessoa com deficiência. Após esse período, suas ações foram absorvidas pelos diversos ministérios”, completa Damares Alves.

Documento CLIQUE AQUI PARA FAZER DOWNLOAD DO MANIFESTO DA REDE BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ENTREGUE A DAMARES ALVES PDF

Documento CLIQUE AQUI PARA FAZER DOWNLOAD DA CARTA ASSINADA POR JAIR BOLSONARO PDF

Documento CLIQUE AQUI PARA FAZER DOWNLOAD DA LISTA DE DEMANDAS DO CRPD PDF

