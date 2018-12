Mais lidas em 2018 e expectativas para 2019

O ano de 2019 chega com muitas expectativas para os mais de 45 milhões de cidadãos brasileiros com deficiência, seus familiares e amigos. A mudança de gestão no País, que estará sob o comando de Jair Bolsonaro até 2022, e a participação da primeira-dama Michelle Bolsonaro, que é professora de Libras (Língua Brasileira de Sinais), fortalecem o sentimento de que o Brasil pode avançar muito na inclusão é na promoção da acessibilidade.

Durante o ano de 2018, muitas ações de associações e grupos que defendem os direitos das pessoas com deficiência foram fundamentais para marcar necessidades urgentes.

No último dia 22 de dezembro, o #blogVencerLimites publicou o Manifesto em Prol do Direito à Vida Inclusiva da Pessoa com Deficiência que a Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência entregou à futura ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves. A estrutura do ministério engloba a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas pouco se falou sobre essa questão desde a escolha de Damares para a pasta.

Acompanhe a lista com nossas reportagens mais lidas neste ano. Todas estão acessíveis em Libras, com a solução da Hand Talk, e também em áudio, com a ferramenta Audima.

