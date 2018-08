Faça o que você não pode, ou ‘Do What You Can’t’, é o posicionamento global da Samsung, corporação sulcoreana que fabrica, entre muitos produtos, smartphones, tablets e aparelhos de TV. No Brasil, a empresa promove o Samsung Social, um conjunto de ações que utiliza a tecnologia como “acelerador do potencial humano”.

Uma das iniciativas da companhia foi lançada hoje. É o Samsung Áudio Acordes, aplicativo gratuito que ensina pessoas com deficiência visual a tocar violão de forma prática e intuitiva, sem necessidade de partituras em braile.

Trata-se do primeiro sistema de voz que dita os acordes das músicas no momento exato em que eles devem ser tocados, permitindo ao usuário manter as duas mãos no violão, enquanto o aplicativo indica qual nota reproduzir.

O software é acessível para pessoas com diferentes níveis de deficiência visual e oferece aos iniciantes um dicionário em áudio. Está disponível na Google Play Store, para smartphones e tablets da Samsung com Android a partir da versão 4.4, e por meio do website https://samsung.com.br/audioacordes/ para todos os notebooks, computadores, tablets e smartphones.

A plataforma salva as músicas favoritas do usuário, que podem ser compartilhadas. Estão previstas aulas em áudio para aprender a tocar o violão desde o nível básico.

Outras iniciativas do Samsung Social são a ‘Alfabetização Cidad – Da Digital ao Digital’, além de oficinas e palestras.

