Samsung lança atendimento em Libras por videoconferência

Pessoas com deficiência auditiva que se comunicam em Libras e usam produtos da Samsung têm agora um canal específico de contato com a empresa para suporte e esclarecimento de dúvidas.

A companhia acaba de lançar no Samsung Care, seu programa de pós-venda, um atendimento por videoconferência na Língua Brasileira de Sinais.

Para usar o serviço, basta acessar https://www.samsung.com/br/support/atendimento-libras/ e clicar em ‘solicitar atendimento’. O sistema transfere o pedido no mesmo momento, pede autorização para acessar a câmera do dispositivo do usuário e inicia a conversa.

O programa em Libras funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 15h. Não é necessário agendar.

Tecnologia – O usuário pode solicitar o serviço por computador desktop ou notebook. Em smartphones ou tablets, está disponível somente para Android (Chrome 23+, FireFox 22+, Opera 11+, Android Browser, Chrome para Android, Firefox para Android e Samsung Internet).

O suporte será oferecido para iOS a partir de 2019.

Acessibilidade – Recentemente, a Samsung implementou no site oficial da marca no Brasil a ferramenta Hand Talk, que traduz texto para Libras. A mesma solução está disponível no blog Vencer Limites.

