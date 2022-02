“Samuel nunca aceitou o papel de coitado e quer conquistar seu espaço”, diz Célia Tamanini, de 57 anos, autora de ‘Enquanto Você Crescia: Linhas do Amor de Mãe’ (2021, Kotter Editorial), no qual narra as passagens de luta, as adversidades e os fracassos, as alegrias e as vitórias vivenciadas com o filho Samuel Tamanini Camargo, que tem a Síndrome de Pfeiffer.

A autora descreve as trajetórias, dela e de Samuel, com destaque para as “artes de criança”, a vida escolar até o ensino médio e a chegada à faculdade. Atualmente com 22 anos, o jovem cursa Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Maringá (UEM) e pretende se dedicar à genética.

A Síndrome de Pfeiffer, distúrbio genético raro que provoca a craniossinostose, uma fusão prematura de ossos do crânio, tem incidência de um para cada 100 mil recém-nascidos, gera perda auditiva, alterações na face, nos olhos, e na mandíbula, além de aumento nos dedos polegares das mãos e nos dedos dos pés.

O tratamento inclui diversas cirurgias, tratamento odontológico e acompanhamento da saúde auditiva. Para Samuel, a próxima etapa será uma operação ortognática para ajustar os maxilares, o que deve melhorar a mordida e também a fala.

Quando nasceu, Samuel foi envolvido em um lençol e apenas parte de seu rosto ficou visível. “Ouvi seu choro baixo e o vi rapidamente, mas não pude acariciá-lo naquele instante”, conta Célia. “Na manhã seguinte, fui informada de que meu filho tinha uma condição”.

“Se eu imaginasse que um dia iria escrever um livro, teria feito um diário ao longo desses anos todos, para registrar os detalhes dessa caminhada. O início não foi nada fácil. Samuel chegou ao Centrinho – Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC) da Universidade de São Paulo (USP) em Bauru – ainda no primeiro mês de vida. Além da aparência diferente, teve muita dificuldade para comer e respirar”, relata a autora.

O último retorno ao HRAC-USP foi em janeiro, para adaptação de novo aparelho auditivo. “Temos gratidão, admiração e respeito a todos os profissionais do Centrinho, por todo o progresso do Samuel. Conseguimos chegar até aqui graças ao acolhimento, orientação e tratamento multidisciplinar”, afirma Célia.

“Fui alvo de muito bullying, principalmente no ensino médio. Era comum ser excluído de atividades, principalmente esportivas, porque o time comigo geralmente perdia ou por excesso de cuidado e de medo que eu me machucasse. Muitas vezes, para não ‘atrapalhar’, fiquei de fora”, comenta Samuel.

“Hoje, minha vida é igual a de qualquer jovem da minha idade. Dirijo, saio com amigos, participo de grupo de jovens da igreja, faço faculdade e tenho meus sonhos”, diz. “Você pode ser o que quiser ser”, completa Samuel.