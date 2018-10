São Paulo amplia serviços e recursos para o cidadão surdo

A cidade de São Paulo ganhou recentemente 12 novos postos de atendimento presencial da Central de Intermediação em Libras (CIL). O serviço é administrado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) e promove a comunicação, em língua portuguesa e na Língua Brasileira de Sinais, entre pessoas com deficiência auditiva e servidores públicos.

Reinaugurada em abril deste ano, a CIL já atendeu 3.120 munícipes com deficiência auditiva, principalmente na área jurídica e nos setores da saúde e dos direitos humanos, promovendo autonomia ao cidadão com deficiência auditiva.

O atendimento presencial funciona de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 17h. Solicitações e agendamentos podem ser feitas pessoalmente ou por telefone e WhatsApp – (11) 96470- 4414.

O atendimento no local combinado é feito das 9h às 17h, com agendamento pelos emails agendamentocil@prefeitura.sp.gov.br ou contatocil@prefeitura.sp.gov.br.

Também há atendimento direto pela internet, por smartphone, tablets ou computador. Para dispositivos móveis, e necessário fazer download gratuito do aplicativo CIL – SMPED (Android ou iOS). Nos computadores, acesse https://v3.icom-libras.com.br/w/smped/webview/.

Postos de atendimento presencial da CIL ⤵

– Defensoria Pública do Estado de São Paulo

==> Unidade Centro – Rua Boa Vista, nº 150

==> Unidade Liberdade – Avenida Liberdade, nº 32

– Sede da Prefeitura de São Paulo

Viaduto do Chá, nº 15

– Posto São Paulo Turismo

==> Unidade República – Praça da República, s/nº

==> Unidade Terminal Rodoviário do Tietê – Avenida Cruzeiro do Sul, nº 1800

– Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

==> Vila Mariana – Rua Madre Cabrini, nº 99

==> Ipiranga – Rua Taquarichim, nº 290

==> Lapa – Rua Caio Graco, nº 421/423

==> Cidade Tiradentes – Rua Nascer do Sol, nº 529

– Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Avenida Inácio Monteiro, nº 6.900

– Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campo Limpo

Rua Teresa Mouco de Oliveira, nº 121

– Subprefeitura do Butantã

Rua Ulpiano da Costa Manso, nº 201

OUTROS SERVIÇOS – A cidade também oferece curso básico de Libras para funcionários públicos. A meta é dar suporte para quem atende pessoas surdas. A agenda de aulas é divulgada pela SMPED. Já foram treinados funcionários da SPTrans, Ministério Público, hospitais, Biblioteca Mário de Andrade e do Centro de Apoio do Trabalho e Empreendedorismo (CAT).

CULTURA INCLUSIVA – No projeto da SMPED e da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), com programação mensal, as atividades têm intérprete de Libras e audiodescrição. Entidades e instituições podem organizar grupos e solicitar transporte gratuito para ida e volta, com micro-ônibus adaptado.

No website da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), o conteúdo pode ser traduzido para Libras com o aplicativo Hand Talk. Basta acessar a página. Não é necessário instalar a ferramenta.

Além disso, a Secretaria Municipal da Educação oferece cursos e atividades para pessoas com deficiência auditiva, entre os quais está o Programa de Educação Bilíngue para Surdos.

