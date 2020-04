São Paulo orienta população surda sobre a pandemia de covid-19

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Pessoas surdas ou com qualquer tipo de deficiência deficiência auditiva, que se comunicam preferencialmente na Língua Brasileira de Sinais, podem acionar a Central de Intermediação em Libras da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo (CIL-SMPED) para esclarecer dúvidas e atualizar informações sobre o coronavírus, além de pedir orientações durante a pandemia da covid-19.

O serviço online funciona 24 horas, todos os dias da semana, por meio de um aplicativo e da página da secretaria, que também faz a comunicação acessível em Libras com Polícia, SAMU, Bombeiros, Delegacia da Pessoa com Deficiência, Central de Atendimento à Mulher, Disques Denúncia e Direitos Humanos, SP156, Procon e INSS.

O app tem versões para Android e iOS. Cada atendimento é direcionado ao setor específico com um toque no ícone de identificação do departamento.

Esse serviço também é direcionado aos servidores públicos municipais, que podem baixar o aplicativo para atender munícipes que se comunicam exclusivamente em Libras.

A cidade de São Paulo tem mais de 120 mil moradores surdos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

