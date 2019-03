São Paulo quer ampliar estágios para jovens com deficiência

O Brasil tem 418 mil pessoas com deficiência formalmente empregadas, 42,8 mil na cidade de São Paulo, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). O primeiro caminho para a inclusão no trabalho é o estágio, modelo ainda pouco aproveitado no mercado corporativo.

“O estágio de estudantes com deficiência é a porta de entrada para o trabalho formal, desenvolvimento profissional e mudança na cultura organizacional da corporação”, diz Marinalva Cruz, secretária adjunta da pessoa com deficiência do município de São Paulo.

A pasta anunciou nesta sexta-feira, 22, uma parceria com a Rede Empresarial de Inclusão Social (REIS), grupo que reúne mais de 100 companhias nacionais e internacionais, para ampliar a oferta de estágios para jovens com deficiência no mercado corporativo privado.

Marinalva Cruz, secretária adjunta da pessoa com deficiência do município de São Paulo, fala sobre a importância do estágio para jovens com deficiência.

Um termo de adesão será assinado pelas empresas da REIS que participarem do projeto, com divulgação da lista na página Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED). Quem tiver interesse nos estágios poderá procurar as companhias diretamente.

SAIBA MAIS – Rede Empresarial de Inclusão Social (REIS) – www.redeempresarialdeinclusao.com.br – nasceu em 2012 para reunir e mobilizar companhias e ampliar a presença de profissionais com deficiência no mercado corporativo. O grupo compartilha conhecimento, identifica boas práticas, articula contatos, promove parcerias e desenvolve projetos, produtos e serviços conjuntos para qualificação profissional e contratação.

