São Paulo recebe o maior encontro mundial de pessoas com deficiência auditiva

A cidade de São Paulo recebe no próximo dia 11 de fevereiro o ‘2º Cochlear Day Brasil’, maior encontro mundial de pessoas surdas ou com deficiência auditiva. O evento foi criado para promover a integração e também a troca de informações, além de celebrar a diversidade e a socialização.

Estações de serviços vão esclarecer dúvidas sobre produtos e prestar assistência, com auxílio de fonoaudiólogas e representantes da fabricante australiana Cochlear, organizadora do evento. Haverá ainda um espaço para crianças, com monitores e brincadeiras.

Um dos destaques é a presença do engenheiro e professor Jim Patrick, criador do implante multicanal e uma das maiores autoridades do mundo em implantes cocleares, condecorado em 2015 com a Ordem da Austrália pelos serviços à ciência.

SERVIÇO

‘2º Cochlear Day Brasil’

Data: 11 de fevereiro de 2017

Local: Parque Ibirapuera (São Paulo/SP)

Horário: 10h às 16h

Inscrições gratuitas no site Cochlearday.com.br