SBT demite Leo Lins após piada sobre Teleton e hidrocefalia

O comediante Leo Lins foi demitido nesta segunda-feira, 4, do programa ‘The Noite com Danilo Gentili’, do SBT, após a repercussão de uma piada do humorista, durante apresentação ao vivo, sobre uma criança com hidrocefalia do Ceará.

Hidrocefalia é o nome dado ao acúmulo do líquido dentro da cebaça, entre o osso do crânio e o cérebro (a explicação médica é muito mais detalhada). Uma pessoa pode nascer com hidrocefalia ou adquirir essa condição depois de ter outras condições, como meningite, tumor, infecção, traumas e até no processo de envelhecimento, quando nosso cérebro perde volume.

“Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Eu vi um vídeo de um garoto do interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e todos estão felizes e tomam banho”, disse o humorista (ouça abaixo).

A AACD publicou nas redes sociais uma nota de repúdio veemente à fala de Leo Lins, destacou que o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão prevê multa e prisão para quem “praticar, induzir ou incitar discriminação da pessoa por sua deficiência” e afirma aguardar um pedido de desculpas.

Após o anúncio da demissão, Leo Lins publicou um post no Instagram, no qual não comenta o caso, mas faz uma ironia sobre “bolhas” e o “mundo cor de rosa”.

Em 2020, o comediante se envolveu em outra polêmica relacionada à pessoas com deficiência e travou uma troca de ofensas com pessoas autistas e familiares de autistas, depois de Aline Mineiro, namorada do humorista na época, publicar um vídeo no qual cita o termo autista. “Como em todas as festas, ele não fala nada, é um pouco autista”, disse Aline.