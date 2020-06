Secretária pede desculpas após celebrar portaria de Weintraub contra cotas

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Priscilla Gaspar, divulgou nesta terça-feira, 23, um vídeo no qual pede desculpas por compartilhar imagem da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), que comemorou a portaria assinada pelo ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicada em dia 18 de junho, acabando com políticas de inclusão de pessoas com deficiência, negros e indígenas em pós-graduações, mestrados e doutorados de Instituições Federais de Ensino Superior.

“MEC acaba com cotas nos cursos de pós-graduação. Seleção deve voltar a se basear em critérios objetivos, sem privilégios direcionados”, diz a publicação que mereceu destaque no stories de Priscilla Gaspar no Instagram. O perfil da secretária é fechado.

“Apresento minhas desculpas por ter passado essa impressão equivocada. Reafirmo meu compromisso com as políticas afirmativas”, diz a secretária.

O vídeo, obtido com exclusividade pelo #blogVencerLimites, foi enviado a integrantes da comunidade surda pelo Whatsapp.

Nesta terça-feira, o Ministério da Educação derrubou a portaria. O ato está publicado no Diário Oficial da União.

Weintraub foi demitido na quinta-feira, 18, e deixou o País horas depois, mas entrou no Estados Unidos ainda como titular da pasta. Sua exoneração só foi publicada após o desembarque. Hoje, o governo federal retificou no Diário Oficial a data de exoneração, informando que o ministro foi exonerado “a partir de 19 de junho de 2020”.

