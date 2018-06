Seminário sobre doenças raras reúne 29 instituições em São Paulo

Doença rara, conforme definição do Ministério da Saúde, é aquela que afeta 65 pessoas em um grupo de 100 mil indivíduos – ou 1,3 para cada 2 mil -, números que o Brasil adota em acordo com estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS).

No País, segundo a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), 13 milhões de cidadãos têm doenças raras, 75% desse total são crianças, e 30% das mortes são registradas antes dos cinco anos de vida. A lista tem entre 6 mil e 8 mil tipos de patologias, 80% de origem genética.

Principalmente na era das redes sociais, onde todos imaginam ter autoridade para divulgar informações sem base científica ou estudo prévio, buscar ajuda na internet sobre diagnósticos, pesquisas e tratamentos pode ser, muitas vezes, perigoso.

Para ampliar o conhecimento sobre o assunto, alertar autoridades públicas e a sociedade civil, além de ampliar a discussão, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo (CMPD-SP) em parceria com ONGs e instituições, promove o ‘Seminário Paulista de Doenças Raras’ entre os próximos dias 15 a 17 de fevereiro.

O evento tem a participação de 29 entidades e marca o ‘Dia Mundial de Doenças Raras’ (29 de fevereiro, que só existe em anos bissextos), data escolhida em alusão ao que é raro.

Na pauta estão os avanços da medicina, diagnósticos de patologias, políticas públicas e os incentivos das autoridades, direcionamento dos tratamentos e a difusão das informações entre os profissionais da área da saúde e munícipes.

A abertura, na próxima quarta-feira, 15, está marcada para 8h no auditório Paulo Kobayashi, da Assembleia Legislativa de São Paulo. As palestras serão ministradas na quinta, 16, e na sexta-feira, 17, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo.

Participam do seminário:

– Associação Brasileira de Síndrome de Ehlers-Danlos e Hipermobilidade

– Associação Pró-Falcêmicos (APROFE)

– Associação Unidos pela Cura da Atrofia Muscular Espinha (AME)

– Aliança Ibero Americana de Enfermidades Raras (ALIBER)

– Associação dos portadores de Linfangioleiomiomatese do Brasil (ALAMBRA)

– Aliança Brasileira de Genética (ABG)

– Associação Brasileira de Miastenia (ABRAMI)

– Associação Paulista de Assistência à Mucoviscidose (APAM)

– Retina Brasil

– Instituto Conviver

– Associação Brasileira de Amiotrofia Espinhal (ABRAME)

– Associação Brasileira de Síndrome de Williams (ABSW)

– Associação Brasileira de Paramiloidose (ABPAR)

– Instituto Canguru

– Associação Educacional para Múltipla Deficiência (AHIMSA)

– Associação Brasileira de Pessoas com Hemangiomas e Linfangiomas (Abraphel)

– Grupo de Ligação e Apoio à Pesquisa e Doenças Raras (GEISER)

– Instituto Vidas Raras

– Raríssimos

– Aliança Brasil de Mucopolissacaridoses (ABRAMPS)

– Associação Brasileira de Síndrome de Prader-Willi

– Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves (AFAG)

– Associação Brasileira dos Portadores da Doença de Hunter e outras Doenças Raras

– Todos pelos Raros

– Associação Amiga dos fenilcetonúricos do Brasil (Safe Brasil)

– Instituto Baresi

– Associação Niemann Pick Brasil (ANPB)

– Organização Brasileira de Apoio às Pessoas com Doença Neuromusculares e raras (OBADIN)

– Associação Brasileira de Homocistinúria (ABH)

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Quarta-feira – 15/02/2017 – Auditório Paulo Kobayashi

8h – Credenciamento

9h – Abertura

10h – Secretaria Estadual de Saúde

Palestrante: Dra. Carmela Maggiuzzu Grindler – coordenadora estadual do Programa Nacional de Triagem Neonatal do Estado de São Paulo

10h30 – Avanços no tratamento da Paramiloidose PAF

Palestrante: Dr. Acary Souza Bulle Oliveira – membro de Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica – ABRELA e ABNEURO – Academia Brasileira de Neurologia

11h – Evolução das doenças raras

Palestrante: Jô Nunes – Associação Brasileira da Síndrome de Willians (ABSW)

11h30 – Doenças Degenerativas da Retina

Palestrante: Dra. Juliana Maria Ferraz Sallum – Research Fellowship In Ophthalmology pela Johns Hopkins University, Estados Unidos.

12h – Intervalo para Almoço

13h – Genética das doenças raras

Palestrante: Dra. Adriana Büher – médica geneticista e consultora de serviços médicos da Associação Brasileira da Síndrome de Williams

14h – Imunodeficiências Primarias – A importância do Diagnóstico Precoce

Palestrante: Dra. Magda Carneiro Sampaio – professora titular de Pediatria Clínica na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

14h30 – Síndrome de Ehler- Danlos

Palestrante: Desirée Novaes – vice-presidente da Associação Brasileira de Síndrome de Ehlers-Danlos e Hipermobilidade (SED BRASIL)

15h – Quando ao conhecer o raro, salva VIDAS

Palestrante: Dra Flávia Piazzon – pediatra e geneticista

15h30 – ALIBER (Aliança Ibero Latino Americana de enfermidades Raras)

Palestrante: Regina Próspero – presidente do Instituto Vidas Raras

16h30 – Mesa de Discussões

Moderador: Dra. Magda Carneiro Sampaio – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e membro do Conselho Consultivo do Instituto Criança é Vida.

Quinta-feira – 16/02/2017 – Salão Nobre

8h – Credenciamento

9h – “A importância do diagnóstico precoce na síndrome de Prader-Willi”

Palestrantes: Dra. Ruth Rocha Franco – Endocrinologista pediátrica e colaboradora do grupo de obesidade infantil, cirurgia bariátrica e síndrome Prader Willi do Instituo da criança da FM-USP; e Patricia Salvatori – professora da Faculdade Cásper Líbero – Associação Brasileira de Prader-Willi

9h30 – Dieta Cetogênica no tratamento das doenças raras

Palestrante: Dra. Letícia Pereira de Brito Sampaio – neurologista pediátrica do Instituto da Criança do Hospital Albert Einstein.

10h – Aconselhamento Genético

Palestrante: Dra. Cecília Micheletti – Fundação Geiser (Grupo de Enlace, Investigación y Suporte – Enfermedades Raras)

10h30 – Fibrose Cística

Palestrante: Sr. Jether Fernando Cardoso – Associação Paulista de Assistência à Mucoviscidose (APAM)

11h – “Síndrome de Noonam”

Palestrante: Dra. Alexsandra Malaquias – pediatra

11h30 – Anemia Falciforme – APROFE

Palestrante: Sheila Ventura Pereira – Representante legal da APROFE – Associação Pro Falcêmicos e membro do Instituto Espaço Saúde

12h – Intervalo para Almoço

13h – Medicina Personalizada em doenças Raras

Palestrante: Dra. Graciela Pignatari – Pós-doutoranda pela FMVZ-USP, doutora em Ciências Biológicas (Biologia Molecular) pela UNIFESP e mestre em Ciências Biológicas (Biologia Molecular) pela UNIFESP.

13h – Ahimsa – Associação Educacional para Múltipla Deficiência

Palestrante: Shirley Rodrigues Maia – diretora educacional da AHIMSA – Associação Educacional para Múltipla Deficiência

13h30 – Como trabalhar com a Esclerodermia

Palestrante: Dr. Percival D. Sampaio-Barros – Sociedade Paulista de Reumatologia

14h – Pesquisa Clinica e Doenças Raras

Palestrante: Dra. Grayce Lousana – presidente da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica (SBPPC)

14h30 – ABRAPHEL – Hemangiomas e Linfogiomas

Palestrante: Dr. Dov Charles – Associação Brasileira de Cirurgia Craniomaxilofacial.

15h – Fenulcetonúria

Palestrante: Dra. Paula Reglas Vargas – coordenadora científica do curso e membro do Grupo Técnico de Assessoria em Triagem Neonatal do Ministério da Saúde

15h30 – Dietas para Erros Inatos do Metabolismo

Palestrante: Dra. Beatriz Frangipani – nutricionista do Centro de Referência em Erros Inatos do Metadolismo– IGEIM/CREIM/UNIFESP

16h – Avanços no tratamento das doenças Neuromusculares

Palestrante: Dra. Ana Langer – diretora clínica da ABDIM e médica do Genoma Humano

16h30 – PL 200/2015 – Uma necessidade Premente para o Brasil

Palestrante: Dr. Charles Schmit – pediatra e doutor em Doenças Infecciosas Pediátricas.

Sexta-feira – 17/02/2017 – Salão Nobre

8h – Credenciamento

9h – Síndrome de Angelman

Palestrante: Dra. Kette Valente – Laboratório de Neurofisiologia Clínica

Instituto de Psiquiatria – Hospital das Clínicas USP

9h30 – Síndromes que cursam com epilepsia grave na infância

Palestrante: Dra. Kete Valente – Laboratório de Neurofisiologia Clínica

Instituto de Psiquiatria – Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo

10h30 – Síndrome de Williams

Palestrante: Dra Chong Ae Kim – especialista em Pediatria e em Genética Clínica, Genética Médica. Pesquisa sobre síndrome de Williams-Beuren, síndrome de Noonan e Noonan-like, Mucopolissacaridoses e Displasias Esqueléticas.

11h – Síndrome de Rett

Palestrante: Dr. José Salomão Schwartzman – neurologista

11h30 – Direitos dos pacientes – Benefícios e Isenções

Palestrante: Maria Cecília J. Branco Oliveira – Presidente na empresa AFAG – Assoc. Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves

12h – Intervalo para Almoço

13h – Linfangioleiomiomatose

Palestrante: Dra. Sandra Barzan

13h30 – Pesquisas Clínica sobre Miastenia

Palestrante: Dr. Eduardo Stefan

14h – Cenário geral das doenças raras no Brasil

Palestrante: Dr. Antoine Daher – presidente da Casa Hunter e membro da Comissão da Câmara Técnica de Doenças Raras.

14h30 – Cenário geral das Mucopolissacaridoses

Palestrante: Dra Cecília Micheletti – Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo.

14h30 às 17h – Mesa de Debate (Políticas Públicas para Doenças Raras)

Portaria 199/2014