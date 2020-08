Senado aprova Fundeb com regra que fortalece a educação inclusiva

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

O Senado aprovou nesta terça-feira, 25, por unanimidade, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) com Custo Aluno Qualidade (CAQ), que garante recursos mínimos por estudante para a qualidade do ensino.

A aprovação foi por unanimidade, com 79 votos a zero, em dois turnos. Por ser uma PEC, não precisa de sanção presidencial, apenas de promulgação pelo Congresso Nacional. A cerimônia foi marcada para 11h desta quarta-feira, 26.

“O CAQ é um mecanismo que estabelece o investimento mínimo necessário por aluno e determina que as necessidades específicas da educação inclusiva precisam estar contempladas”, explica Pedro Prata, coordenador da ONG Escola de Gente.

Exemplo – Se uma escola tem cinco alunos com deficiência que precisam do Atendimento Educacional Especializado (AEE), o Custo Aluno Qualidade (CAQ) deverá contemplar essa demanda. “Hoje, isso não existe em nenhum ordenamento jurídico que trata de orçamento público da educação. Por isso, a aprovação do CAQ é tão fundamental”, esclarece o especialista.

“Por ser muito bem construído, contempla também as demandas de custo da educação de alunos com deficiência. Em ‘insumos relacionados à estrutura e funcionamento da escola’, o CAQ deixa clara a necessidade de recursos para educação especial na perspectiva inclusiva”, comenta o coordenador.

“Destaca-se que o CAQi (Custo Aluno Qualidade Inicial) não prevê uma unidade escolar para educação especial inclusiva. Tomou-se como base os anos iniciais do ensino fundamental para calcular uma proporção de profissionais para unidades de qualquer etapa / modalidade que atendam alunos com deficiência. Previu-se um acréscimo de 50% no número de servidores de infraestrutura (de 2 para 3)”, estabelece a nova regra.

