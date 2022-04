Senadora propõe criação de órgão público de pessoas com deficiência

O Projeto de Lei n° 795/2022, da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), propõe a criação da Instituição Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (INADE), um órgão independente dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com funções consultivas, deliberativas, de acompanhamento e de controle das normas e das políticas públicas voltadas à população com deficiência.

Na proposta, a Inade terá representantes de pessoas com deficiências auditivas, físicas, intelectuais, visuais, psicossociais ou mentais, múltiplas deficiências e deficiências cromossômicas, além de integrantes de organizações de defesa dos direitos humanos, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas e do Conselho Federal da OAB.

O PL determina que os membros da instituição sejam eleitos por voto direto de organizações representativas de pessoas com deficiência para um mandato de dois anos.

Apresentado no dia 31 de março no plenário do Senado, o PL também cria o Fundo Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para subsidiar, custear e viabilizar as ações da Inade, além de promover campanhas de conscientização.

O Fundo poderá receber doações e terá recursos previstos na lei orçamentária anual, inclusive provenientes da loteria federal, de condenações e multas de processos judiciais e de termos de ajustamento de conduta.

Em entrevista ao blog Vencer Limites, Mara Gabrilli explica que a proposta foi motivada pela fragilização do Conade, o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, renovado recentemente, sob acusação de aparelhamento pelo governo, e pelas orientações da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada pelo Brasil em 2009, que prevê um órgão independente ainda não instituído no Pais.

“Esse projeto foi construído junto com entidades de pessoas com deficiência. A ideia é que a INADE conte com a participação de atores importantes. Infelizmente, vimos que o Conade acaba ficando muito dependente do governo, é um órgão paritário, no qual metade dos membros é indicada pelo governo”, afirma a senadora.

“A proposta tem base nos Princípios de Paris, com a maior liberdade e independência possível, paraa INADE ser o organismo que vai monitorar a convenção da ONU e, por consequência, a Lei Brasileira de Inclusão”, explica a parlamentar.

“Os princípios de Paris falam em representação ‘DE’ pessoas com deficiência e não ‘PARA’ pessoas com deficiência”, completa Mara Gabrilli.