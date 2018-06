Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Pessoas são diferentes em muitos aspectos e a união dessas características ajuda a transformar, reinventar, melhorar nossas ideias e, por consequência, nossas relações com outras pessoas e com o mundo. O ser humano deve ser a prioridade, independente das mudanças que o tempo, a natureza ou as circunstâncias promovem.

Para difundir essa ideia, criei DÃ, personagem que debate temas como conhecimento, alegria, amizade, amor, iluminação, felicidade e as diferenças entre as pessoas. O foco são as redes sociais, uma porta aberta (por vezes, escancarada) para ideias, pensamentos, conceitos e, infelizmente, preconceito e agressões.

No Facebook há uma apresentação: “DÃ é tudo o que existe de positivo, pra frente, avante, saudável e feliz. Quer muito melhorar o mundo. Acredita na positividade das pessoas, acima de tudo. Sabe o valor de uma verdadeira amizade. Reconhece a importância do conhecimento e a luz dos bons pensamentos. Defende o amor entre todos, sem diferenças, discriminações, preconceitos”.

Ser diferente é fundamental, porque são as diferenças que nos tornam únicos. E por meio delas é que aprendemos. Ser DÃ é isso.

Seja DÃ!

Obs.: Para evitar uso errado, ações desleais, distorções das mensagens ou qualquer tipo de má-fé, registrei a marca no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).