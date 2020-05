Série destaca protagonismo das pessoas com síndrome de Down

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Autonomia, independência e as conquistas das pessoas com síndrome de Down estão em destaque na websérie #NósDecidimos, produzida pela Prefeitura de Santos, no litoral sul de SP. O segundo episódio foi publicado neste sábado, 30.

O nome do projeto remete à campanha ‘We Decide’ (Nós Decidimos), lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU) no Dia Internacional da Conscientização da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, para fortalecer a importância da tomada de decisão, com responsabilidade e consciência.



“O objetivo é disseminar, de forma real, as potencialidades das pessoas com síndrome de Down e mostrar as possibilidades de alcance de autonomia quando recebem oportunidades na vida. E, principalmente, desmistificar qualquer forma de preconceito sobre a vida e o desenvolvimento dessas pessoas na sociedade. São cidadãos que têm direito de fazer suas próprias escolhas”, diz Cristiane Zamari, coordenadora de Políticas para Pessoas com Deficiência da Secretaria de Desenvolvimento Social.

