Serviço para clientes surdos do Nubank registra 7 mil atendimentos em 15 meses

O serviço de atendimento para clientes surdos do Nubank registrou 7 mil chamadas em 15 meses. O trabalho é feito pela startup Pessoalize. Segundo o banco, ao menos 150 temas foram tratados por mais de 700 funcionários.

Os números reforçam a importância da acessibilidade nos canais de comunicação das empresas, de qualquer setor. E comprovam a participação das pessoas com deficiência nas diversas áreas da produção no País.

O atendimento é solicitado no menu principal do aplicativo do banco, no botão ‘Me Ajuda’ e depois abrindo a aba ‘Converse com a Gente’. O cliente é direcionado para uma chamada de vídeo ao vivo e se comunica na Língua Brasileira de Sinais, leitura labial ou da maneira que preferir.

No canal do Nubank no YouTube, a lista ‘NuAcessível’ tem informações sobre produtos, serviços e o universo financeiro, em vídeos com tradução em Libras, legendas e áudio.