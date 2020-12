Silvia Grecco será secretária municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

O prefeito reeleito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta segunda-feira, 28, em seu perfil no Instagram, o nome da nova secretária municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Sílvia Grecco assume a SMPED em janeiro. Nos últimos cinco anos, a pasta foi comanda por Cid Torquato.

“Sílvia Regina Grecco é ganhadora do Prêmio da FIFA – FIFA FAN AWARDS 2019, como melhor torcedora do mundo pela narração de jogos do Palmeiras para seu filho Nickollas, que é cego e autista. Foi assessora na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e presidente da CPA – Comissão Permanente de Acessibilidade de São Paulo. Foi secretária municipal da Assistência Social, por duas vezes, em Mauá. É a atual secretaria da Pessoa com Deficiência na cidade de Santo André”, publicou Covas.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

