‘Simpósio Internacional de Estudos sobre a Deficiência’, realizado em SP, recebe inscrições até o dia 15 de maio

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Estão abertas até o dia 15 de maio as inscrições para os painéis do ‘I Simpósio Internacional de Estudos sobre a Deficiência’, realizado entre 19 e 21 de junho em São Paulo. O evento irá debater a noção de ‘deficiência’, suas implicações e, segundo a organização, refletir sobre a condição atual das pessoas com deficiência no País.

Em entrevistas para este blog, especialistas destacaram que pessoas com deficiência, no Brasil, são ‘não-cidadãos’, porque esta população não tem acesso a direitos básicos, como ir e vir, possibilidade de locomoção, escola e trabalho.

O simpósio terá quatro temas: ‘Corpo, Gênero e Identidade’; ‘Movimentos Sociais’; ‘Educação e Comunicação’, e ‘Cidade e Direitos’. Participam profissionais do setor, ativistas, representantes da comunidade acadêmica e pessoas envolvidas na questão da pessoa com deficiência. Na pauta estão assuntos como a experiência da exclusão, preconceitos sociais, a condição do indivíduo com o corpo lesionado, implicações no espaço e tempo urbanos, políticas públicas e legislação, além do papel atual dos movimentos sociais.

O evento é realizado em parceria pelo Memorial da Inclusão, o Diversitas e o Programa USP Legal.

SERVIÇO:

I Simpósio Internacional de Estudos sobre a Deficiência

Data: de 19 a 21 de junho de 2013

Local: Hotel Novotel Jaraguá Convention São Paulo

Endereço: Rua Martins Fonte, 71 – Centro – SP

Informações: http://www.diversitas.fflch.usp.br/sied

