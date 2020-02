View this post on Instagram

Sistema inovador que ensina movimentos para próteses chega ao Brasil ???????? 'Myo Plus', da Ottobock, capta sinais dos músculos do antebraço e transporta para a mão mecânica articulada. Usuário controla aprendizado por aplicativo. Para comprar, é preciso fazer avaliação em uma das clínicas da rede em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre ou Curitiba. Orçamento é personalizado e pode variar entre R$ 30 mil e R$ 150 mil ???? Descrição da imagem #pracegover: Sequência de vídeos mostra usuário do Myo Plus em atividades do cotidiano usando a prótese no braço direito, como fazer uma refeição, pegar um copo com água e levar à boca, digitar no computador ou no smarphone, encaixar uma chave na fechadura da porta de casa para abrir e fechar, além de pegar e mudar pequenos objetos de lugar. Crédito: Divulgação ???? #blogVencerLimites #PessoasComDeficiência #Amputados #TecnologiaAssistiva #Próteses #Ottobock #MyoPlus ➡ VencerLimites.com.br.