A Lei de Cotas (n° 8.213/1991) completa hoje, 24 de julho, 29 anos. Consolidada, segue resistindo a ataques, mantém sua importância, sob chuva de fogo.

Modificou o mercado de trabalho para melhor ao incluir, na força, profissionais com deficiência. Transformou o ambiente corporativo e comprovou a necessidade da prática inclusiva para a evolução das empresas, dos serviços e produtos oferecidos a todos.

Não se trata apenas de acessibilidade, algo básico, mas de compartilhar diferentes experiências de vida, ampliar o conhecimento sobre como alcançar igualdade e equivalência para conhecer e atender a real necessidade de cada um.

Apesar dos avanços, profissionais com deficiência ocupam menos de 1% das vagas formais de trabalho no Brasil, o que comprova a necessidade de fortalecer e ampliar a inclusão.

Continuamos vigilantes e reagimos, especialmente na pandemia.

