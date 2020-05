Sobre as pessoas com deficiência e a pandemia de covid-19 CONTEÚDO ABERTO PARA NÃO-ASSINANTES: Nos últimos 45 dias, o #blogVencerLimites publicou mais de 35 reportagens sobre os perigos do coronavírus para a população com deficiência, as ações pelo País para atendimento e proteção desse grupo, além das iniciativas de orientação, com a criação de projetos voltados à acessibilidade para informar em Libras, áudio e outros recursos. Confira a lista com as principais.