Somente 38% das cidades paulistas têm conselhos municipais da pessoa com deficiência

Apenas 38% das cidades paulistas têm um conselho municipal da pessoa com deficiência, segundo dados incluídos em novembro na Base de Dados dos Direitos das Pessoas com Deficiência, organizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) de São Paulo. O sistema completou dois anos.

De acordo com a plataforma, entre as 645 cidades de SP, 248 têm o colegiado aprovado por lei, estruturado e organizado, com estatuto e reuniões periódicas. E 9% desses órgãos contam com orçamento próprio. O mais antigo foi fundado em 1983 no município de Matão.

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência é órgão colegiado de caráter permanente que tem por finalidade a formulação de estratégias e controle social da execução das ações e políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência.

A Base de Dados foi criada em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e reúne informações censitárias e sobre educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento social, esporte, conselhos municipais, vulnerabilidade social e prevenção à violência.