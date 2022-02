SP afirma que isenção de IPVA será “independente do grau da deficiência”

O governo de SP afirmou nesta sexta-feira, 4, em email enviado ao blog Vencer Limites, que a isenção de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) será garantida a “pessoas que tenham dificuldade de locomoção, assim como diversos outros fatores que impeçam de alguma forma a sua mobilidade, independente do grau de sua deficiência”.

O blog Vencer Limites questionou as secretarias estaduais da Pessoa com Deficiência e da Fazenda, além do próprio governo paulista, sobre o Decreto nº 66.470, publicado em 2 de fevereiro de 2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, que “disciplina as condições para a concessão do direito à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA à pessoa portadora de transtorno do espectro do autismo ou com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental, enquanto não estiver regulamentada a avaliação biopsicossocial”.

No Artigo 1º, item II, o decreto estabelece que o “laudo pericial emitido pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo – IMESC, da Secretaria da Justiça e Cidadania, comprovando o grau moderado, grave ou gravíssimo de deficiência ou de transtorno do espectro do autismo, que levará em consideração a Classificação Internacional de Doenças – CID e a Classificação Internacional de Funcionalidade – CIF, da Organização Mundial da Saúde”.

O blog Vencer Limites perguntou por que foi definido que o laudo de comprovação da deficiência tem de ser emitido pelo IMESC e não por um profissional de saúde que já acompanha a pessoa com deficiência. E por que as sequelas leves foram retiradas do critério, o que prejudica muitas pessoas com deficiência que têm dificuldades de mobilidade.

Leia a íntegra da resposta, enviada por email.

“O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC) realiza há 50 anos perícias médicas, além de produzir conhecimento na área, e é o maior centro de perícias da América Latina. O órgão produz laudo caracterizador da deficiência, pioneiro no País, que segue todos os parâmetros exigidos por lei e inclui ainda avaliação das funcionalidades e potencialidades com utilização de padrões internacionais. Por isso, enquanto não há regulamentação do Governo Federal sobre a avaliação biopsicossocial, o IMESC é o órgão público com capacidade e competência para tratar do tema no estado de São Paulo.

O laudo pericial do IMESC levará em conta as funcionalidade da pessoa com deficiência para obtenção do benefício de isenção de IPVA. Portanto, pessoas que tenham dificuldade de locomoção, assim como diversos outros fatores que impeçam de alguma forma a sua mobilidade, terão seu direito garantido, independente do grau de sua deficiência. Em breve serão divulgados todos os detalhes de como solicitar o documento no IMESC. O prazo, até 31 de julho, foi definido para dar tempo das publicações necessárias e que os interessados possam seguir as orientações necessárias“.

Nesta quinta-feira, o governo se SP anunciou a suspensão até o dia 31/7 do pagamento do IPVA de 2022 para proprietários que são “pessoas com transtorno do espectro autista ou com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental”, com isenção reconhecida em 2020 ou 2021. As regras são estabelecidas pelo Decreto nº 66.470/2022 e a Resolução SFP nº 5/2022.

Documento Resolução SFP nº 5/2022 PDF

Em janeiro de 2021, a cobrança de IPVA para pessoas com deficiência foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). O relator da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra a Fazenda do Estado de São Paulo, Nogueira Diefenthaler, reconheceu a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança, e concedeu liminar.

Na decisão, o relator destacou que a nova regra, proposta pelo próprio governador João Doria, “cria discriminação indevida entre os motoristas com deficiência, em prejuízo daqueles que têm deficiência grave ou severa, mas que não necessitam de veículo adaptado”.

A ação era referente à Lei n° 17.293/2020, que mantinha o apenas para quem comprovar ter deficiência severa ou profunda. Questionado pelo blog Vencer Limites na época, o governo de SP respondeu que “promoveu alterações nas regras para concessão de IPVA para garantir o direto de quem realmente precisa. Nos últimos quatro anos, o número de veículos com isenção cresceu de 138 mil para 351 mil, um aumento de mais de 150%, enquanto o crescimento da população com deficiência no Estado cresceu apenas 2,1% no mesmo período, segundo levantamento da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência”.