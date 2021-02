SP recebe inscrições de mulheres com deficiência para curso de empreendedorismo

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

O projeto Sebrae Delas – Elas Acontecem recebe inscrições de mulheres com deficiência até o dia 15 de março. Para fazer o cadastro, clique aqui ou acesse bit.ly/SebraeDelas2021. A ação é aberta somente a quem mora no Estado de SP.

A iniciativa do governo paulista oferece curso gratuito de empreendedorismo feminino. É uma parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SEDPcD) e o Sebrae.

As aulas são online, entre 22 de março a 6 de abril, com 13 horas de capacitação e mais duas horas de mentoria.

Os temas são Inspiração: (inteligência emocional, descubra-se), Capacitação: (empreenda rápido, descomplique), Impacto: (conteúdo relevante e complementar ao empreendedorismo) e Mentoria: (habilidades interpessoais e gestão).

A ação integra o ‘TODAS in-Rede’, programa para empoderamento, autonomia e protagonismo. Segundo a secretaria, SP tem 1,7 milhão de mulheres com deficiência.

“Por meio de ações de formação profissional, disseminação de informações e criação de uma rede virtual acessível às mulheres com deficiência, o programa busca o protagonismo desse público, onde são trabalhados temas como acesso à informação, trabalho, renda e autonomia financeira, exercício dos direitos afetivos, sexuais e reprodutivos, prevenção à violência e autoestima e liderança”, diz a SEDPcD.

