Stand up comedy será traduzido para Libras na Virada Cultural

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

As apresentações de stand up comedy da Virada Cultural de São Paulo, realizada neste fim de semana, terão tradução, em tempo real, para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). De acordo com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, uma intérprete irá acompanhar os shows de Rafael Cortez, Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Oscar Filho, Paulinho Serra e outros humoristas.

O trabalho será feito por Karina Zonzini, que atua no setor desde 2010 e traduz shows de comédia para Libras há 2 anos. “A maior dificuldade é conseguir acompanhar o tempo da piada e traduzir as gírias de quem é ouvinte para a língua de sinais, sem perder o tom do humor”, diz.

As apresentações estão marcadas para domingo, na Praça da Sé. Veja os horários.

Também será traduzido para Libras o sarau do rapper Crônica Mendes, que se apresenta no Largo São Bento, também no domingo, às 11h15.

A Virada Cultural de São Paulo será realizada entre às 18h de sábado, 18, e às 18h de domingo, 19. Segundo a Prefeitura, a edição deste ano tem mais de 900 atrações, em palcos na região central da cidade, unidades do SESC-SP e da Secretaria de Estado da Cultura. A programação completa está em http://viradacultural.prefeitura.sp.gov.br/.