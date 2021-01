STF nega prioridade a pessoas com deficiência na vacinação contra a covid-19

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido do PODEMOS, enviado por iniciativa do senador Romário, para estabelecer prioridade à população com deficiência na vacinação contra a covid-19. A decisão foi publicada na noite desta quarta-feira, 27.

Na decisão, Lewandowski destacou a falta de vacinas no País. “Considerada a notória escassez de imunizantes no País – a qual, aliás, está longe de ser superada -, não se pode excluir a hipótese de que a inclusão de um novo grupo de pessoas na lista de precedência, sem qualquer dúvida merecedor de proteção estatal, poderia acarretar a retirada, total ou parcial, de outros grupos já incluídos no rol daqueles que serão vacinados de forma prioritária, presumivelmente escolhidos a partir de critérios técnicos e científicos definidos pelas autoridades sanitárias”, escreveu o ministro ao mencionar outra decisão semelhante ao pedido feito pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD).

Apesar da negativa, o advogado Emerson Damasceno, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência da OAB do Ceará, um dos representantes na ação, mantém a esperança em uma decisão favorável às pessoas com deficiência.

“Não foi nesse momento, mas sigo confiante de um sucesso ao final. O direito é bom e a causa urgente”, comentou Damasceno no Twitter.

ATENÇÃO: Não conseguimos a liminar na ADPF movida pelo Podemos que pede a inclusão de todas as pessoas com deficiência na prioridade da vacinação. O Min. Lewandowisk negou a liminar requerida e deu 10 dias para o Ministério da Saúde prestar informações. + — Emerson Damasceno VACINA JÁ (@EmersonAnomia) January 28, 2021

Documento Clique aqui para ler e baixar a decisão do ministro Ricardo Lewandowski PDF

Documento Clique aqui para ler e baixar o pedido do PODEMOS PDF

