Stories em Libras no Instagram

Uma série de vídeos com interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais), publicada no perfil do vereador de São Paulo Caio Miranda Carneiro (PSB) no Instagram, teve repercussão em todo o País. Criada para destacar as necessidades das pessoas surdas, a iniciativa gerou manifestações sobre temas como direitos do cidadão surdo, acesso à rede pública em vários setores e até sobre cursos de Libras.

O trabalho foi desenvolvido para celebrar o Dia Nacional de Libras, comemorado em 24 de abril. Foram gravados 20 episódios, com participação da intérprete Karina Bueno Zonzini e do professor Matheus Bueno Valle Machado, coordenadores da ONG Surdo Mundo.

“Houve retorno de centenas de pessoas. Por meio de Whatsapp, Facebook e Instagram surgiram pedidos de informações e parabéns pela iniciativa. As respostas vieram de todas as regiões do Brasil”, afirmou o vereador em entrevista ao #blogVencerLimites.

“Tivemos uma receptividade muito grande de toda a comunidade surda, de seus familiares e da sociedade em geral, que demonstrou um real interesse em aprender mais sobre o universo dos surdos”, diz Miranda.

A iniciativa mostrou ao parlamentar que a Câmara paulistana precisa se estruturar para atender melhor o cidadão surdo. “Uma das primeiras medidas que vamos propor, por meio de projeto de lei, será de assessoria jurídica para os surdos. É imprescindível que, durante uma audiência, o advogado saiba Libras ou esteja acompanhado de um intérprete”, defende o vereador.

Outra medida, explica Caio Miranda, será a capacitação da equipe de seu gabinete para comunicação em Libras, além da publicação de novos conteúdos com mais recursos de acessibilidade, como a audiodescrição. “Precisamos considerar as necessidades de todas as comunidades e aprender no dia a dia”, completou Miranda.

