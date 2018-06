Subsídio para acessibilidade

Curta Facebook.com/VencerLimites

Siga @LexVentura

Mande mensagem para blogvencerlimites@gmail.com

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

PlayTable é uma mesa digital com jogos educativos que aplica a ludopedagogia para ajudar no aprendizado de crianças com deficiência. Apresentada ao mercado no ano passado, foi um dos destaques da Campus Party e já está em uso por 350 escolas do País.

Escrevi recentemente sobre o uso desse equipamento em uma escola municipal de Blumenau (SC). E volto ao assunto para destacar que a PlayMove, empresa que desenvolveu o dispositivo após três anos de pesquisa, criou o Programa PlayTable de Acessibilidade para oferecer descontos a pessoas e empresas na compra da mesa.

Para a pessoa física (pais, familiares ou o responsável por uma ou mais crianças com deficiência), o subsídio é de 60% do preço original. Para instituições privadas sem fins lucrativos especializadas no atendimento a crianças com deficiência, o desconto é de 50%. A meta é alcançar 100 instituições em todo o Brasil até o primeiro semestre de 2016 para “aumentar a qualidade de desenvolvimento e inclusão digital de crianças com deficiência”.

Interessados precisam preencher um

. Haverá uma pré-avaliação e os selecionados vão receber, por e-mail, o orçamento com o desconto final da PlayTable, as condições de pagamento e o prazo de entrega.

Se você tiver dúvidas, entre em contato com a Playmove Indústria e Comércio Ltda nos telefones (47) 3326-5116 e 3288-1626. Se preferir, e puder, vá direto à sede da empresa, em Blumena (SC), na Rua Pernambuco, nº 175, no bairro Itoupava Seca (CONSULTE O MAPA).