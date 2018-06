SuperAtos: o teatro inclusivo da Cia Olhos de Dentro

———-

O palco é um espaço universal, onde cabem todas as histórias, todos os debates e todas as reflexões sobre qualquer assunto, em qualquer tempo e formato. No tablado, personagens estão à frente de intérpretes, não pertencem a uma ou outra pessoa e, desta forma, características individuais servem como ferramentas de atuação.

No teatro, a inclusão de fato pode existir para quem assiste (por meio dos recursos de acessibilidade como audiodescrição, Libras e legendas) e também para quem atua, neste caso, emprestando diferenças e individualidade ao jogo de cena.

Exemplo dessa realidade é o trabalho da ‘Cia Teatral Olhos de Dentro – Um Exercício de Inclusão’, que apresenta em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar, o espetáculos ‘SuperAtos’. Atores com e sem deficiência reproduzem cenas marcantes de filmes que usam a superação (da forma correta) para contar histórias, algumas reais. Na trilha sonora, composições do próprio elenco em cena, tocadas e cantadas pelos atores.

A Cia Olhos de Dentro tem 13 anos de existência. Por meio da formação teatral, promove a inclusão de crianças, adolescentes e adultos. “Mais de 250 pessoas que já passaram pela Cia. Temos muitos relatos de melhoras na autoestima e, consequentemente, convivência e comunicação na escola e na vida. O ponto central que caracteriza este projeto como inclusão social é mesclar pessoas sem e com deficiência, que se tornam parceiros de aulas e de palco”, dia a diretora Nina Mancin.

SERVIÇO

Espetáculo: SuperAtos

Adaptação e Direção: Nina Mancin

Cia Teatral Olhos de Dentro – Um Exercício de Inclusão

Data: somente aos sábados – de 07 a 28 de Novembro

Horário: 19:30h

Teatro Ruth Escobar – Sala Miriam Muniz

Rua dos Ingleses, 209 -Bela Vista – SP

Telefone: (11) 3289-2358

Ingresso: 10,00

