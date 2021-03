Surdos filiados ao PT criticam falta de intérpretes de Libras em discurso de Lula

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Pessoas surdas que se comunicam preferencialmente na Língua Brasileira de Sinais e são filiadas ao Partido dos Trabalhadores criticaram a ausência de intérpretes de Libras no discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 10.

“Surdos foram excluídos. Eu não entendi nada do discurso. Já cobramos várias vezes a inclusão dos intérpretes de Libras. É um direito nosso”, diz o engenheiro Jayme Szerman, filiado ao partido há um ano.

Szerman nasceu surdo, é filho de pai e mãe surdos, e sua esposa também é surda. “Fiz esse pedido à Gleisi Hoffmann (deputada federal e presidente nacional do PT), ao Luiz Marinho (ministro do Trabalho e Emprego e ministro da Previdência Social no governo Lula) e também ao Fernando Haddad (ministro da Educação no governo Lula e possível candidato à presidência da República em 2022). Os três disseram que vão apoiar”, afirma o engenheiro.

Patrícia Rezende, surda, professora associada do Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES), filiou-se ao PT no ano passado, junto com outras pessoas com deficiência, inclusive surdas, em live organizada pelo diretório nacional das pessoas com deficiência do partido. Ela é uma das 22 pessoas – entre surdos, tradutores e codas (filhos de pessoas surdas) – que assinam um documento enviado ao PT na terça-feira, 9, pedindo a tradução do evento.

“Nós da comunidade surda de esquerda vimos reivindicar ao PT-Nacional que não nos deixe de fora da entrevista com Lula, marcada para amanhã, 10/3. Desejamos, assim como os ouvintes ‘ouvir’ nosso ex-presidente. Queremos muito que Lula tenha visibilidade maior para os surdos brasileiros. Temos intérpretes de Libras dispostos a realizar essa tradução, inclusive se deslocando para a sede do sindicato em São Bernardo do Campo”, diz a carta.

“Vários integrantes do partido responderam que o erro não acontecerá mais, que vão providenciar intérpretes nas próximas atividades”, diz Patricia. “Como eu vi que não tinha intérprete ao lado do Lula, e como eu sou petista lulista, fico aflita para saber o que ele está falando. Então, vou no Twitter do Lula para ler as transcrições das falas dele”, explica a professora.

“Depois do evento, eu li na internet a íntegra do discurso, mas seria muito melhor ter intérprete de Libras, porque foi ao vivo e eu queria viver o momento histórico”, afirma Patrícia Rezende, que é docente de várias disciplinas no curso de pedagogia do INES.

Resposta – O evento foi organizado pela equipe de Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Questionada pelo #blogVencerLimites, a assessoria do ex-presidente reconheceu a falha. “Deveríamos ter incluído intérpretes de Libras, mas não conseguimos. Os próximos eventos terão”, garantiu José Chrispiniano, assessor de imprensa de Lula.

O vídeo completo do evento está publicado na página oficial de Lula no Facebook, mas não tem recursos de acessibilidade.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido por Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais pela tradutora e intérprete Milena Silva.

