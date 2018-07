Talento de todas as pessoas ⠀⠀⠀ Bienal das Artes do Sesc em Brasília tem 20 obras criadas por pessoas com deficiência intelectual ???? Artistas participaram de oficinas no Instituto Olga Kos. Mostra tem um total de 130 trabalhos de arte digital, desenhos, esculturas, fotografias, gravuras, objetos tridimensionais e pinturas ???? A entrada é gratuita. ⠀⠀⠀ “É a descoberta do talento que todo ser humano tem. Toda pessoa tem habilidade para desenhar, pintar ou escrever. Essa vocação fica adormecida, mas pode ser despertada para expressar emoção e observação”, afirma o curador da Bienal. ⠀⠀⠀ https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/talento-de-todas-as-pessoas/ ⠀⠀⠀ ???? Receba notícias do #blogVencerLimites no WhatsApp ???? Adicione (11) 97611-6558 e mande 'VencerLimites' ???? ⠀⠀⠀ #Arte #Inclusão

