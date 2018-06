Taubaté recebe o ‘XIV Festival Estadual Nossa Arte’ das Apaes

A cidade de Taubaté, no interior de SP, recebe a partir desta quarta-feira, 13, o XIV Festival Estadual Nossa Arte, organizado pela FEAPAES-SP (Federação das APAES do Estado de São Paulo) e pela APAE de Taubaté.

O evento vai 500 pessoas (entre artistas, técnicos e acompanhantes) no SEDES (Sistema Educacional de Desenvolvimento Social) e terá apresentações dança, dança folclórica, artes musicais, artes cênicas, artesanato, artes visuais e artes literárias. A banda Detonautas Roque Clube fará um show especial na abertura.

A meta do festival é promover a inclusão por meio da arte, além de proporcionar o desenvolvimento de observação, sensibilidade, percepção e imaginação, abrindo oportunidades profissionais e a expandindo as vocações artísticas de pessoas com deficiência.

Participam do festival as Apaes de Taubaté, Aparecida, Batatais, Bauru, Botucatu, Campo Limpo Paulista, Caraguatatuba, Cravinhos, Fernandópolis, General Salgado, Guaíra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itariri, Itatiba, Jaboticabal, Jaú, Juquiá, Leme, Lençóis Paulista, Limeira, Lorena, Macatuba, Matão, Mauá, Miracatu, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Patrocínio Paulista, Pederneiras, Piedade, Pirassununga, Porto Feliz, Santa Bárbara d’Oeste, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Cruz do Rio Pardo, São Caetano Sul, São Sebastião, Sorocaba, Taiaçu, Valinhos, Várzea Paulista e Votuporanga.

