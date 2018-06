Táxis acessíveis têm isenção de impostos em Santos Município tem somente um táxi acessível, mas quer aumentar a frota adaptada para transporte de pessoas que usam cadeira de rodas. Cidade concede isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e do Preço para Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros Públicos. Benefício vigora enquanto o veículo tiver as adaptações.