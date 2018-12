Telefone para surdos direto pelo computador

Está disponível para testes a versão web (Windows e macOS) do aplicativo Pedius, para quem é surdo ou tem deficiência auditiva severa conversar por telefone com qualquer outra pessoa, com ou sem deficiência.

Não é preciso instalar nada no computador. Para usar, basta ir à página https://web.pedius.org/ e fazer login. Se você não tiver cadastro, pode acessar com sua conta do Facebook ou do Google. Funciona em todos os navegadores (browsers).

O sistema é simples e permite ligações para qualquer número no Brasil e em mais 12 países (Alemanha, Austrália, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda, Itália, Nova Zelândia, Reino Unido e Suiça). A empresa libera 20 minutos de uso gratuito para os usuários testarem a versão web e pede avaliações, que podem ser enviadas para info@pedius.org.

AUTONOMIA – Pedius é uma ferramenta que garante independência e autonomia a pessoas surdas ou com deficiências auditivas severas porque elimina a necessidade de intermediários ou auxiliares. Dessa forma, o usuário pode ligar direito para qualquer lugar, inclusive consultórios médicos, restaurantes, teatros, serviços públicos ou até fazer uma ligação de emergência. Funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

O aplicativo para smartphones (Android e iOS) está em uso desde abril.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

