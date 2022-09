Teleton completa 25 anos no Brasil

O Teleton, principal campanha de arrecadação da AACD, completa 25 anos no Brasil. Neste ano, a maratona de TV vai ao ar no SBT nos dias 4 e 5 de novembro. A meta é angariar R$ 30 milhões, sendo R$ 12 milhões doados por pessoas físicas. De acordo com a instituição, o Teleton possibilitou 15 milhões de atendimentos e a construção de 10 unidades da AACD.

“Quando começamos, em 1998, a causa da pessoa com deficiência física não era prioritária. Claro que ainda precisamos evoluir muito, mas é fato que esse cenário mudou bastante, e tenho certeza de que essa visibilidade e os atendimentos realizados pela AACD a seus pacientes contribuíram significativamente. Hoje temas como inclusão e acessibilidade fazem parte do nosso dia a dia”, diz Valdesir Galvan, CEO da AACD.

Segundo a AACD, o Teleton tem sofrido com reduções nas doações de pessoas físicas nos últimos anos, principalmente após o início da pandemia da covid-19. “Na comparação entre 2021 e 2018, a queda é de 60% ou 80 mil atendimentos na AACD”, explica a instituição.

“Com a tabela do SUS congelada há 15 anos e essa diminuição das doações, temos enfrentado dificuldade para manter 800 mil atendimentos anualmente. Essa edição do Teleton pode ser um marco nessa recuperação”, afirma Galvan.

A campanha começa nesta quarta-feira, 14. “Doações por Pix, modelo que estreou com sucesso ano passado, são simples e rápidas, de qualquer valor”, comenta Edson Brito, superintendente de captação e marketing da AACD.

Para este ano, duas chaves PIX podem ser usada. O email doeteleton@aacd.org.br e número (11) 94311-0144, além da doação pelo website da campanha: https://teleton.org.br/.

A AACD reforça que, nos últimos anos, o Teleton tem permitido a efetivação de parcerias de cooperação técnica, com a Associação Norte Paranaense de Reabilitação (ANPR) de Maringá (PR), com o Centro de Reabilitação Nice Aguiar da Santa Casa de Jequié (BA), com o Instituto Baiano de Reabilitação em Salvador, com a Associação de Reabilitação da Criança Deficiente em São José do Rio Preto e com a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (MG).

“Mesmo em um cenário de dificuldade econômica, seguirmos trabalhando. Temos outras conversas em andamento com instituições de diversas partes do País. E precisamos de um Teleton bem-sucedido para efetivarmos novas parceiras no ano que vem”, comenta a médica Alice Rosa Ramos, superintendente de práticas assistenciais da AACD.

No próximo dia 5 de outubro haverá a Noite Solidária AACD Teleton 25 Anos, a partir das 19h, no Tokio Marine Hall, em São Paulo, com shows de Zezé Di Camargo e Luciano, Daniel, Gian e Giovani, Edson e Hudson. Todos o valor arrecadado será revertido à AACD (clique aqui para comprar ingressos).

Em 18 de outubro, durante a coletiva de imprensa do Teleton no SBT, será lançado oficialmente o livro ‘Laços de Gratidão’, projeto voluntário de memória institucional, desenvolvido pela CDI Comunicação, que reúne os principais momentos dos 25 anos de campanha, com depoimentos de personalidades que participaram do Teleton.

COMO DOAR:

PIX: doeteleton@aacd.org.br OU (11) 94311-0144

https://teleton.org.br

0500 (a partir de 26/09)

0500 12345 05 – Para doar R$ 5,00

0500 12345 20 – Para doar R$ 20,00

0500 12345 40 – Para doar R$ 40,00

– R$ 0,39 por minuto, chamadas terminais fixos + Impostos

– R$ 0,71 por minuto, chamadas terminais móveis + Impostos