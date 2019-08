Todos os direitos das pessoas com autismo na educação

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

“As leis específicas que visam a proteção dos direitos das pessoas com autismo demonstram a preocupação com os princípios consagrados pela Constituição Federal: igualdade, dignidade da pessoa humana, garantia da educação para todos, igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, afirma a advogada Diana Serpe no livro ‘Autismo e Educação – O que a lei brasileira garante’, lançado oficialmente nesta quinta-feira, 22 de agosto, e liberado para download gratuito.

O projeto tem apoio do #blogVencerLimites, da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade (APABB) e da Ação Social para Igualdade das Diferenças (ASID).

“Acima de tudo, essas legislações visam a tão almejada inclusão do autista”, destaca a advogada.

Diana Serpe é especialista na defesa das pessoas com deficiência. Atende crianças e adolescentes com o Transtorno do Espectro Autista, além de seus familiares. A ideia de escrever o livro nasceu da necessidade de esclarecer dúvidas, apresentar o cenário atual da inclusão na escola e explicar o que pode e deve ser feito.

“O objetivo é levar informações sobre os direitos dos autistas de forma simples, gratuita e de fácil acesso. As entidades que apoiam o projeto têm trabalhos muito importantes. Eu, que conheço de perto e com profundidade as necessidades das pessoas com deficiência, espero colaborar ainda mais com essas informações e esclarecer todas as dúvidas”, ressalta Diana Serpe.

A advogada é autora do artigo ‘Autismo no Censo: a vitória do bom senso’, publicado com exclusividade no #blogVencerLimites em 3 de julho (leia aqui). Também respondeu 40 perguntas sobre direitos das pessoas com autismo, que o blog publicou no dia 2 de abril, quando celebramos o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo (leia aqui).

