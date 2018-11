Todos os serviços para pessoas com deficiência

Está no ar o ‘Portal de Serviços’, o canal oficial da Administração Pública Federal para divulgação das informações sobre os serviços públicos federais de atendimento.

O sistema está em constante ampliação. A meta é que todos os dados necessárias ao usuário que deseja utilizar os serviços do Executivo Federal estejam no portal, que será uma central virtual para o cidadão.

As informações estão divididas em categorias que incluem, além dos cidadãos, empresas, ONGs e órgãos públicos.

Para pessoas com deficiência, já estão disponíveis orientações sobre aposentadoria e outros benefícios.

O portal oferece recursos de acessibilidade, conforme previsto na Lei Brasileira de Inclusão, seguindo as recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) – do W3C – e do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), inclusive com uma ferramenta que traduz o texto para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

