Trabalho, benefícios e aposentadoria da pessoa com deficiência

As recentes mudanças nas leis trabalhistas e as propostas de alteração na Previdência criaram muitas dúvidas sobre como isso afeta os diretos das pessoas com deficiência.

Temas como o acesso ao trabalho por meio da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Cotas), Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Auxílio-Inclusão, aposentadoria e as conquistas da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (13.146/2015) estão em discussão.

Para esclarecer dúvidas sobre todos esses assuntos, o #blogVencerLimites convidou um advogado para responder a questões enviadas por leitores do blog.

Mande sua pergunta para o e-mail blogVencerLimites@gmail.com até o dia 20 de agosto e coloque no assunto a frase ‘Direitos da Pessoa com Deficiência’. Não é necessário anexar imagens ou documentos. Explique sua dúvida de forma detalhada na mensagem.

As principais questões serão reunidas e as respostas publicadas no blog. Os nomes dos leitores não serão divulgados.