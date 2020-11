TRE-SP garante direitos de eleitores com deficiência intelectual

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Pessoas com deficiência intelectual têm direitos assegurados nas eleições, inclusive no momento de expressar o voto na urna eletrônica, e devem receber atendimento especializado nos locais de votação, quando necessário, de acordo com suas características.

A garantia do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP) está em documento assinado pelo presidente da corte, o desembargador Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior, em resposta a ofício enviado pelo Instituto Jô Clemente (IJC), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo (OAB-SP).

O documento apresentado pelas instituições tem base na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (13.146/2015) e solicita medidas práticas que assegurem o direito das pessoas com deficiência intelectual ao voto.

“A Lei Brasileira de Inclusão reconheceu expressamente o direito das pessoas com deficiência de serem acompanhadas no ato da votação”, diz o ofício enviado.

“Quando o presidente da mesa verificar ser imprescindível que o eleitor com deficiência seja auxiliado por pessoa de sua escolha para votar, autorizará o ingresso dessa segunda pessoa com o eleitor na cabina, sendo permitido inclusive digitar os números na urna”, reforça o documento.

“É direito da pessoa com deficiência ser acompanhada até a urna e ter apoio na hora de expressar o seu voto”, reafirma o ofício.

Relevância – Na resposta às instituições, o TRE-SP ressalta que acessibilidade e inclusão têm “alto grau de relevância” e que “vem sistematicamente avançando na implementação de práticas e iniciativas” nesse sentido.

O desembargador esclarece que, para as eleições municipais de 2020, foi editada um nova Cartilha do Coordenador de Acessibilidade e chama atenção para regras do uso de máscaras, tanto para os agentes convocados quanto para os eleitores, inclusive com as exceções previstas na Lei n° 14.019/2020, que libera pessoas autistas, com deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências do uso da proteção facial, conforme declaração médica.

Avanço – O Instituto Jô Clemente declarou ao #blogVencerLimites que reconhece os esforços do TRE-SP para assegurar às pessoas com deficiência o direito ao voto.

“É sempre possível aprimorarmos ainda mais os meios para assegurar que as pessoas com deficiência intelectual possam colocar em prática o direito ao voto, sendo para isso, imprescindível o incentivo a sua participação ativa”, diz o IJC.

Documento Ofício do TRE-SP sobre direitos das pessoas com deficiência nas eleições 2020 PDF

Documento Ofício das instituições sobre direitos das pessoas com deficiência nas eleições 2020 PDF

Documento Cartilha para os Coordenadores de Acessibilidade nas eleições 2020 PDF

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

Para receber as reportagens do #blogVencerLimites no Whatsapp, mande ‘VENCER LIMITES’ para +5511976116558 e inclua o número nos seus contatos. Se quiser receber no Telegram, acesse t.me/blogVencerLimites.