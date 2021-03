Treinamento gratuito para pessoas com deficiência em desenvolvimento de software

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

O Programa de Formação Tech Itaú, projeto do Itaú Unibanco com a Gama Academy, recebe inscrições até o dia 4 de abril para um treinamento gratuito de desenvolvimento de software para pessoas com deficiência. São 100 vagas, com a possibilidade de até 20 alunos contratados pelo banco após o curso.

Pode se inscrever quem mora do estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e no Distrito Federal.



As aulas são online, começam no dia 13 de abril e o programa é dividido em duas fases.

A primeira trata de lógica de programação, front-end, HTML, CSS, Javascript e banco de dados. Nessa etapa, segundo o Itaú Unibanco, 20 estudantes de destaque serão admitidos pela área de tecnologia e passarão para a fase seguinte, um treinamento de quatro semanas sobre linguagens back-end, .Net e Java.



Para se cadastrar, acesse itautech.gama.academy

É necessário anexar o laudo médico que descreva a deficiência e fazer uma prova com questões de raciocínio lógico, matemática básica e inglês (nível iniciante). Ter experiência na área de programação não é um pré-requisito, mas será um diferencial.

