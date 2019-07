Tudo o que você precisa saber para montar uma ONG

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

“Estamos diante de um fenômeno social em prol da cidadania, com base no conceito de responsabilidade social”, diz a advogada Sumaya Afif, especializada em Direito do Terceiro Setor, que presta consultoria jurídica a organizações sociais.

A convite do #blogVencerLimites, a especialista apresenta uma cartilha com todas as etapas para a formação de uma ONG. “Exige atenção e zelo. É uma empresa como outra qualquer, requer prestação de contas, balanço contábil e as obrigações legais devem ser monitoradas”, explica Sumaya, que é sócia-titular do escritório VSC Assessoria Jurídica.

Confira o processo completo, passo a passo, nas imagens abaixo e, na sequência, faça download do arquivo em PDF com todo o conteúdo.

Documento CLIQUE AQUI PARA FAZER DOWNLOAD DO MANUAL COMPLETO EM PDF PDF

