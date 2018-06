Turismo cultural e histórico com acessibilidade em Santos

Ampliar o conhecimento do cidadão sobre a história e a cultura da cidade é a proposta da prefeitura de Santos, no litoral sul de SP, que desenvolveu um projeto para promover o turismo acessível e a inclusão de pessoas com deficiência.

Nesta sexta-feira, 23, um grupo formado por 31 integrantes do Centro de Recuperação para Excepcionais de Santos participou de um roteiro de bonde pelo centro histórico da cidade e também de uma visita monitorada ao Museu Pelé.

A instituição sem fins lucrativos foi fundada em 1980 e atende pessoas com deficiência intelectual, associada ou não a deficiência física. O centro é mantenedor da Escola Especial ‘Eduardo Ballerini’, que tem 30 alunos (crianças, adolescentes e adultos).

“Nem todos os alunos têm a oportunidade de participar de atividades fora da instituição. O aprendizado é mais eficaz além da sala de aula”, diz Andréia de Souza Cesar, assistente social da instituição.

A meta do projeto, explica Daniel de Moraes Monteiro, coordenador municipal de políticas para a pessoa com deficiência, é tornar o turismo acessível para garantir ao cidadão com deficiência autonomia e segurança, em qualquer tempo.

A primeira ação foi feita em 2017 com integrantes da Congregação Santista de Surdos. O projeto – organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, com apoio da Secretaria de Turismo – deve ser estendido para outras entidades ao longo deste ano.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – Google+ – YouTube