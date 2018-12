Turismo precisa ouvir clientes com deficiência para faturar mais

A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho cresceu 5,5%, conforme dados do Ministério do Trabalho. Essa elevação tem reflexo direto no poder de consumo de uma população constantemente excluída de estabelecimentos comerciais por inúmeras barreiras.

No setor do Turismo, a falta de acessibilidade, a oferta de recursos errados, construídos de forma equivocada ou negligenciados por hotéis, pousadas e restaurantes, também afastam os clientes com deficiência, inclusive aqueles com nível financeiro elevado, que poderiam circular pelo Brasil, mas acabam optando por destinos no exterior.

“Quando pessoas com deficiência pensam em viajar, muitas vezes acabam desistindo, não pela falta de condição financeira, mas sim pela falta de acessibilidade no turismo”, diz a empresária Carolina Ignarra, sócia-fundadora da Talento Incluir, empresa especializada na inclusão de profissionais com deficiência no mercado de trabalho.

“São pessoas que têm direito de viajar sozinhas ou com independência para não se constrangerem ao lado de amigos, familiares ou colegas de trabalho”, comenta Carolina. “Mesmo com a Lei Brasileira de Inclusão (nº 13.146/2015), que estabelece critérios para a acessibilidade em transportes e edificações, as regras são cumpridas, no máximo, parcialmente”, afirma a empresária.

Arquiteta desenvolve projeto para melhorar acessibilidade em Gramado

Carolina destaca que a dificuldade das pessoas com deficiência em viajar começa na pesquisa pelo destino e na busca por informações. “A internet é a principal fonte e pessoas com dificuldade de leitura, visão ou audição já encontram nos sites as primeiras barreiras. A maioria não tem acessibilidade digital”, critica a executiva.

Outro ponto levantado pela empresária é a falta de quartos adaptados, aeroportos acessíveis, companhias aéreas e outros meios de transporte adequados.

“Encontrar uma estrutura ideal não é tudo, ainda é preciso perder algumas horas a mais para ligar no estabelecimento e obter mais detalhes sobre altura de cama e largura da porta, para se certificar que a viagem será de fato tranquila e sem preocupações”, desabafa.

“Mais que nunca, o setor precisa se preparar para a cultura de inclusão. A imagem do Turismo está arranhada pela ideia de que, para ter acesso a tudo, clientes com deficiência têm de pagar mais. Não é raro ter que pagar taxa extra para conseguir adaptação e apoio”, diz Carolina.

A empresária ressalta que mesmo em estabelecimentos que atendem à legislação de acessibilidade arquitetônica, os detalhes são contraditórios, como o posicionamento de toalhas e controles remotos em alturas inacessíveis para pessoas em cadeiras de rodas ou com nanismo.

“A real inclusão, além de demandar investimentos para as adaptações estruturais, também requer investimento em cultura. É preciso, antes de tudo, contar com profissionais preparados. Para que serve um banheiro acessível nas áreas comuns usado como depósito ou, ainda, com panos de chão pendurados nas barras de transferência da cadeira de rodas para o vaso sanitário? A preparação da equipe trará melhor retorno”, orienta a especialista.

“Além disso, ter pessoas com deficiência nas equipes também ajuda a rede a perceber, entender e aprender mais sobre a diversidade e suas necessidades”, completa Carolina Ignarra.

DICAS E ORIENTAÇÕES – A empresária elaborou uma lista com informações simples, mas que podem tornar a experiência do cliente com deficiência excelente.

– Toalhas ou controles remotos sempre ao alcance de pessoas com nanismo ou usuárias de cadeira de rodas

– Sanitários acessíveis grandes para uma cadeira de rodas girar dentro dele e jamais utilizados como dispensa ou depósito

– Não adianta bater à porta do hóspede surdo, ele não vai escutar. Envie mensagem de texto no smartphone ou escrito no papel

– Clientes cegos assinam e têm documentos. Fale diretamente com eles e não com o acompanhante

– Pessoas com deficiência intelectual só devem ser tratadas como crianças se forem crianças

– Assuma sua dificuldade e inexperiência na convivência com pessoas que têm deficiência e abra caminho para o diálogo direto

– Antes de disparar perguntas, explique o motivo do questionamento, entenda se o cliente precisa de ajuda e como apoiá-lo

– Quando tiver dúvidas, peça permissão e questione com respeito e naturalidade. Aguarde a orientação da pessoa com deficiência e siga as indicações

