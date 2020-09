Turma da Mônica lança quarta revista sobre a Distrofia de Duchenne

View this post on Instagram

A Sarepta Farmacêutica e o desenhista Mauricio de Sousa promovem live e lançam nova revistinha sobre Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), no dia 18 de setembro, às 17 horas, simultaneamente, nos canais no Youtube da MSP – Maurício de Sousa Produções e do projeto Cada Passo Importa. A iniciativa visa aumentar a conscientização sobre a doença, caracterizada pela deterioração muscular progressiva, e promover a inclusão e o tratamento adequado aos pacientes no Brasil. O projeto Cada Passo Importa é protagonizado por Edu, novo personagem da Turma da Mônica com DMD. Além de Mauricio de Sousa, o evento virtual terá a participação da pediatra Ana Lúcia Langer (presidente da Associação Paulista de Distrofia Muscular), da neurologista Juliana Rangel (vice-presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil), Karina Hamada Iamasaqui Züge, presidente da Aliança Distrofia Brasil e Fábio Ivankovich, diretor-geral da Sarepta. #duchenne #dmd #distrofiamusculardeduchenne #cadapassoimporta @mauriciodesousaproducoes @sbninfantil