Turma do Jiló leva conhecimento sobre educação inclusiva ao Canal Futura

Uma iniciativa da Turma do Jiló para manter o atendimento aos alunos com deficiência e suas famílias durante as medidas de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus se transformou em um projeto sobre educação inclusiva no Canal Futura.

Em julho, a organização fez duas lives, chamadas de giros educacionais, para tentar amenizar as dificuldades do ensino à distância que mães, pais, educadores e crianças estavam enfrentando.

“Nos incomodava a falta de apoio às famílias durante a pandemia. Pensamos principalmente em pessoas com acesso limitado à internet e que têm dificuldades para ajudar os filhos, mesmo com os materiais de estudo em mãos”, diz Carolina Videira, idealizadora da Turma do Jiló.

“A ideia era apoiar quem está na educação básica e a própria família, ou seja, cuidar de quem cuida. Investimos em um formato com dicas práticas e compartilhamos esses dois vídeos completos no YouTube”, explica Carolina.

“Apresentamos esse material à Fundação Roberto Marinho (uma das mantenedoras do Canal Futura), eles perceberam que ainda não tinham nenhum conteúdo com esse formato e aceitaram a parceria”, comenta a idealizadora da Turma do Jiló.

O material foi regravado e editado em trilhas, com participação de educadores, famílias e profissionais da área.

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

