TV Cultura inaugura estúdios de acessibilidade

A @tvcultura assumiu hoje uma importante liderança no fortalecimento da acessibilidade audiovisual entre as emissoras abertas do Brasil. Foram inaugurados nesta sexta-feira, 13, os estúdios do projeto FLICTS, dedicado a levar para toda a programação, ao vivo e gravada, recursos de audiodescrição, Libras e legendas closed caption. Em 2020, a TV Cultura pretende lançar vários programas que vão abordar a diversidade 🤝🏼 Descrição da imagem #pracegover: Painel retangular em posição vertical, preso em uma parede de cor cinza, com faixas coloridas sobre um fundo branco, a assinatura do cartunista Ziraldo, a palavra 'Flicts', a frase 'Núcleo de Acessibilidade' e a logomarca da TV Cultura. Crédito: blog Vencer Limites 😎 #blogVencerLimites #acessibilidade #PessoasComDeficiência #TVCultura ➡️ VencerLimites.com.br