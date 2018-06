Twitter lança recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência visual

———-

Um novo recurso de acessibilidade para pessoas cegas ou com deficiência visual foi incorporado ao Twitter. Agora, os usuários podem incluir em seus tuítes uma descrição das imagens publicadas.

“Queremos garantir que todo o conteúdo compartilhado na plataforma alcance o maior público possível para que todos possam ser incluídos na conversa e aproveitar os maiores momentos juntos”, diz o engenheiro de software do Twitter, Todd Kloots, em publicação no blog brasileiro da rede.

“Para garantir que editores e clientes também tenham a possibilidade de adicionar um texto alternativo às imagens, estendemos nossos produtos para API REST e Twitter Cards. Sabemos que isso é especialmente importante para os clientes especializados do Twitter, como o EasyChirp, Chicken Nugget e The Qube”, afirma Kloots.

Apesar de ser um grande avanço e um exemplo da importância do público formado por pessoas cegas ou com deficiência visual, um detalhe nessa novidade me incomoda: o uso do termo ‘deficiente’.

Já está claro que esse termo é errado quando pretende identificar pessoas com deficiência, porque tem uma carga negativa, define a pessoa somente pela deficiência, além de também significar ‘falho’ ou imperfeito’. O tema é recorrente aqui no blog.

O recurso da descrição, quando acionado, apresenta a frase ‘Descreva esta imagem para deficientes visuais’. E seria fundamental o Twitter atualizar para ‘Descreva essa imagem para pessoas com deficiência visual’. Desta forma, a empresa irá contribuir substancialmente para ampliar o conhecimento sobre o universo da pessoa com deficiência.

Para ativar o recurso, disponível apenas para smatphones e tablets (iOS e Android), acesse ao menu de configurações do Twitter no seu aparelho, abra a caixa ‘Tela e som’, depois abra ‘Acessibilidade’ e ative a opção ‘Escrever descrição de imagens’. A empresa ressalta que o novo recurso estará disponível em breve também na web.

Siga os passos abaixo.

